Tarım Kredi Market 23 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tarım Kredi Market, 27 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyasıyla müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Karışık Kuruyemiş 59,90 TL, Çiçek Balı 139,90 TL, Kaymak 49,90 TL gibi birçok ürün uygun fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Ayrıca, Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL gibi içecekler de indirimde. Temizlik ürünlerinde de avantajlı fiyatlar var; Filtre Kahve 87,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL gibi ürünlerle müşteriler temizlik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılayabiliyor. Yüzey Temizleyici 28,90 TL, Çamaşır Suyu 31,90 TL gibi ürünler de kampanya kapsamında yer alıyor. İşte TK haftanın indirimli ürünler listesi…

TARIM KREDİ MARKET 23 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU