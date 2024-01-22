Tarım Kredi Market 23 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market, 23 Ocak itibarıyla geçerli olan indirim kataloğunu yayınladı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyada, raflardaki indirimli ürünler dikkat çekiyor. Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL ve Sütaş Krema 29,90 TL fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor. Bu özel indirimlerle dolu fırsatlar, 26 Ocak'a kadar devam edecek. İşte indirimli ürünler…