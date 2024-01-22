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Haberler Galeri Tarım Kredi Market 23 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market 23 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market, 23 Ocak itibarıyla geçerli olan indirim kataloğunu yayınladı. 26 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan bu kampanyada, raflardaki indirimli ürünler dikkat çekiyor. Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL ve Sütaş Krema 29,90 TL fiyatlarıyla tüketicilere sunuluyor. Bu özel indirimlerle dolu fırsatlar, 26 Ocak'a kadar devam edecek. İşte indirimli ürünler…

Giriş Tarihi: 22.01.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 23:17
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Tarım Kredi Market 23 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

Tarım Kredi Market, 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak indirim kataloğunu ve fiyatlarını duyurdu. 26 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek özel indirimlerde Rendelenmiş Domates 23,90 TL, TK Dana Sosis 42,90 TL, TK Salamura Zeytin 55 TL, TK Organik Yumurta 54,50 TL, TK Satır Köfte 124,50 TL, TK Salep 71,90 TL, Sütaş Krema 29,90 TL, TK Süzme Peynir 92 TL, Aynes Beyaz Peynir 104,90 TL, TK Erzincan Tulum Peynir 99,90 TL, TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL, TK Doğal Tarhana ise 39,50 TL fiyatlarında satışa sunulacak. Bu çekici fiyatlarla birlikte, mağazanın raflarında onlarca uygun fiyatlı ürün daha bulunacak. İşte TK indirim afişi….

TARIM KREDİ MARKET 22 OCAK İNDİRİM KATALOĞU

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarım Kredi Market 23 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

ANADOLU BUĞDAY UNU 5KG 66 TL

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Tarım Kredi Market 23 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

TARSÜT KAŞAR PEYNİR 83,90 TL

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Tarım Kredi Market 23 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

TK RENDELENMİŞ DOMATES 23,90 TL

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Tarım Kredi Market 23 Ocak indirim kataloğu yayınladı. TK Ayçiçek Yağı 38,50 TL, TK Makarna Çeşitleri 13,75 TL, TK Şehriye Çeşitleri 13,75 TL…

SUPERFRESH SÜT MISIR 47,90 TL