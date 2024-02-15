22 Şubat 2024, Perşembe
Tarım Kredi Market 22 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta
Tarım Kredi Market, 22 Şubat tarihinde başlayacak indirim kampanyasını duyurdu. Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında Soğan 9,90 TL, Portakal 13,50 TL, Elma 23,90 TL, Domates 32,50 TL, Karışık Kuruyemiş 59,90 TL ve Çiçek Balı 139,90 TL gibi uygun fiyatlarla sunuluyor. Marketin indirim afişi, tüketicilere cazip fırsatlar vaat ediyor. İşte TK'nın indirim afişi…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 16:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 16:11
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