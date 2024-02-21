21 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Market 21 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tarım Kredi Market 21 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tarım Kredi Market, 21 Şubat tarihinde geçerli olacak indirim kataloğunu duyurdu. Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında Soğan 9,90 TL, Portakal 13,50 TL, Elma 23,90 TL, Domates 32,50 TL, Karışık Kuruyemiş 59,90 TL ve Çiçek Balı 139,90 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Tarım Kredi Market'in indirim afişi ise tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte TK'nın indirim afişi…

22 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’e bu hafta Toshıba smart TV, SEG ankastre set, Kiwi koltuk ve halı yıkama makinesi… 22 ŞUBAT A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! A101'E BU HAFTA TOSHIBA SMART TV, SEG ANKASTRE SET, KİWİ KOLTUK VE HALI YIKAMA MAKİNESİ…
ŞOK’ta temizlik aletlerine dev indirim! 17 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğunda ürünlere 6 taksit fırsatı ile geliyor ŞOK'TA TEMİZLİK ALETLERİNE DEV İNDİRİM! 17 OCAK ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA ÜRÜNLERE 6 TAKSİT FIRSATI İLE GELİYOR
BİM 23 Şubat aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e bu hafta bilgisayar, salıncak, ısıtıcı, katlanır sandalye, çelik kettle, IP kamera ucuza geliyor BİM 23 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA! BİM'E BU HAFTA BİLGİSAYAR, SALINCAK, ISITICI, KATLANIR SANDALYE, ÇELİK KETTLE, IP KAMERA UCUZA GELİYOR

Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:30
  • 1
  • 49
Tarım Kredi Market 21 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tarım Kredi Market'in 21 Şubat indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin tam listesi görüldü. 27 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim ürünler arasından Karışık Kuruyemiş 59,90 TL, Çiçek Balı 139,90 TL, Kaymak 49,90 TL, Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Filtre Kahve 87,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, Yüzey Temizleyici 28,90 TL, Cam Sil 24,90 TL, Çamaşır Suyu 31,90 TL, Yüzey Temizleme Havlusu ise 52,90 TL fiyatı ile müşterilere sunuluyor. Bu indirimlerle birlikte, müşteriler Tarım Kredi Market'ten çeşitli temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı buluyorlar. İşte TK haftanın indirimli ürünler listesi…

TARIM KREDİ MARKET 21 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU

  • 2
  • 49
Tarım Kredi Market 21 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

TK kavrulmuş Yer Fıstığı 32,45 TL

  • 3
  • 49
Tarım Kredi Market 21 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

TK karışık Kuruyemiş 59,90 TL

  • 4
  • 49
Tarım Kredi Market 21 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tariş Fındıklı Cezerye 24,90 TL

  • 5
  • 49
Tarım Kredi Market 21 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Fiskobirlik Fiskat FİX Bar 14,90 TL