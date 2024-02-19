Tarım Kredi Market 20 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta

Tarım Kredi Market'in 20 Şubat indirim kataloğunda yer alan indirimli ürünlerin tam listesi görüldü. 27 Şubat 2023 tarihine kadar geçerli olacak indirim ürünler arasından Karışık Kuruyemiş 59,90 TL, Çiçek Balı 139,90 TL, Kaymak 49,90 TL, Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Filtre Kahve 87,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, Yüzey Temizleyici 28,90 TL, Cam Sil 24,90 TL, Çamaşır Suyu 31,90 TL, Yüzey Temizleme Havlusu ise 52,90 TL fiyatı ile müşterilere sunuluyor. Bu indirimlerle birlikte, müşteriler Tarım Kredi Market'ten çeşitli temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı buluyorlar. İşte TK haftanın indirimli ürünler listesi…

TARIM KREDİ MARKET 20 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU