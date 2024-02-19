19 Şubat 2024, Pazartesi
Tarım Kredi Market 20 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Tiryaki Çay 96,90 TL, Dibek Kahvesi 36,90 TL, Yağ çöz 28,90 TL, Mutfak Temizleyici 34,90 TL, fiyata satışta
Tarım Kredi Market, 20 Şubat tarihinde geçerli olacak indirim kataloğunu duyurdu. Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında Soğan 9,90 TL, Portakal 13,50 TL, Elma 23,90 TL, Domates 32,50 TL, Karışık Kuruyemiş 59,90 TL ve Çiçek Balı 139,90 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Tarım Kredi Market'in indirim afişi ise tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte TK'nın indirim afişi…
Giriş Tarihi: 19.02.2024 20:56 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 20:57
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