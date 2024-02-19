Tarım Kredi Market 19 Şubat indirim kataloğu yayınlandı! Soğan 9,90 TL, Portakal 13,50 TL, Elma 23,90 TL, Domates 32,50 TL fiyata satışta

Tarım Kredi Market, 19 Şubat tarihinde geçerli olacak indirim kataloğunu duyurdu. Bu haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında Soğan 9,90 TL, Portakal 13,50 TL, Elma 23,90 TL, Domates 32,50 TL, Karışık Kuruyemiş 59,90 TL ve Çiçek Balı 139,90 TL fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Tarım Kredi Market'in indirim afişi ise tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte TK'nın indirim afişi…