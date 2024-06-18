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Tarım Kredi Market 18 Haziran indirim kataloğu! TK’dan Kurban Bayramı’na özel dev indirim kampanyası: İşte dip fiyata satılan ürünler…

Tarım Kredi Market 18 Haziran indirim kataloğunda yer alacak ürünleri açıkladı. Kurban Bayramı'na özel dev indirim kampanyası başlatan zincir market bayrama özel ürünlerin haricinde tüm ihtiyaca yönelik yüzlerce ürünün fiyatını dibe çekti. İşte TK haftanın indirim afişi…

Giriş: 18.06.2024 08:48 Güncelleme: 18.06.2024 08:49
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Tarım Kredi Market 18 Haziran indirim kataloğu! TK’dan Kurban Bayramı’na özel dev indirim kampanyası: İşte dip fiyata satılan ürünler…

Tarım Kredi Market Kurban Bayramı'na özel 18 Haziran indirim kataloğunu yayınladı. 23 Haziran 2024 tarihine kadar devam 6edecek kampanya kapsamında Kırmızı Mercimek 24,00 TL, 5L Ayçiçek Yağı 185,00 TL, 2,5KG TK Pilavlık Bulgur 54,90 TL, Tarsüt Tereyağı 265,00 TL, TK Beyaz Peynir 129,90 TL, Tarsüt Kaşar Peynir 169,90 TL, TK Samura Siyah Zeytin 119,00 TL, Beypazarı 6x200 ml Maden Suyu 26,90 TL, Elit Dev Kağıt Rulo 28,90 TL, Familia Plus Tuvalet Kağıdı 40'lı 209,90 TL, Bütün Donuk Piliç 89,90 TL, TK Dana Kıyma 147,60 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte haftanın indirim kataloğu…

TARIM KREDİ MARKET 18 HAZİRAN İNDİRİM KATALOĞU

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Tarım Kredi Market 18 Haziran indirim kataloğu! TK’dan Kurban Bayramı’na özel dev indirim kampanyası: İşte dip fiyata satılan ürünler…

TK LOKUM ÇEŞİTLERİ 48,90 TL

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Tarım Kredi Market 18 Haziran indirim kataloğu! TK’dan Kurban Bayramı’na özel dev indirim kampanyası: İşte dip fiyata satılan ürünler…

KONAK HANIMEFENDİ SÜTLÜ ÇİKOLATA 129,90 TL

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Tarım Kredi Market 18 Haziran indirim kataloğu! TK’dan Kurban Bayramı’na özel dev indirim kampanyası: İşte dip fiyata satılan ürünler…

SARAY PRESTİJ SÜTLÜ ÇİKOLATA 129,90 TL

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Tarım Kredi Market 18 Haziran indirim kataloğu! TK’dan Kurban Bayramı’na özel dev indirim kampanyası: İşte dip fiyata satılan ürünler…

ENDER MİNİ KARE ÇİKOLATA 69,90 TL