Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

Tarım Kredi Market, 14 Şubat indirim kataloğunda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 16 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, pek çok ürün cazip fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Elit Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Elit Tuvalet Kağıdı 10'lu 82,90 TL, Arko Nem El Kremi 49,90 TL gibi ürünlerde indirim fırsatı sağlanıyor. Ayrıca, TK Filiz Çay 99,90 TL, Tarsüt Tost Peyniri 135,00 TL gibi seçeneklerle de dikkat çekiyor. Kampanya, alışveriş yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri….

TARIM KREDİ MARKET 14 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!