14 Şubat 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

Tarım Kredi Market, 14 Şubat indirim kataloğunu yayınladı. Haftanın indirim listesinde çeşitli ürünler uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Elit Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Elit Tuvalet Kağıdı 10'lu 82,90 TL, Elit Kolonya Çeşitleri 28,90 TL, Arko Nem El Kremi 49,90 TL, Duru Duş Sabunu 64,90 TL gibi ürünler, indirim kampanyası kapsamında müşterilere sunuluyor. İşte TK indirim kataloğu…

16 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM’de satılacak yeni ürünleri fiyatları ne kadar olacak? 16 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'DE SATILACAK YENİ ÜRÜNLERİ FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
A101 indirim gelecek yeni ürünleri belirledi! 15 – 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu! İşte yeni indirim afişi… A101 İNDİRİM GELECEK YENİ ÜRÜNLERİ BELİRLEDİ! 15 – 22 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! İŞTE YENİ İNDİRİM AFİŞİ…

Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:25
  • 1
  • 40
Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

Tarım Kredi Market, 14 Şubat indirim kataloğunda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 16 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, pek çok ürün cazip fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Elit Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Elit Tuvalet Kağıdı 10'lu 82,90 TL, Arko Nem El Kremi 49,90 TL gibi ürünlerde indirim fırsatı sağlanıyor. Ayrıca, TK Filiz Çay 99,90 TL, Tarsüt Tost Peyniri 135,00 TL gibi seçeneklerle de dikkat çekiyor. Kampanya, alışveriş yapmak isteyenler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri….

TARIM KREDİ MARKET 14 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 40
Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

Aynes UHT Süt 25,50 TL

  • 3
  • 40
Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

Aynes UHT Süt 23,00 TL

  • 4
  • 40
Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

TK Olgunlaştırılmış Peynir 128,50 TL

  • 5
  • 40
Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

TK Olgunlaştırılmış Peynir 129,90 TL