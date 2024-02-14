HaberlerGaleriTarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…
Tarım Kredi Market 14 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…
Tarım Kredi Market, 14 Şubat indirim kataloğunu yayınladı. Haftanın indirim listesinde çeşitli ürünler uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Elit Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Elit Tuvalet Kağıdı 10'lu 82,90 TL, Elit Kolonya Çeşitleri 28,90 TL, Arko Nem El Kremi 49,90 TL, Duru Duş Sabunu 64,90 TL gibi ürünler, indirim kampanyası kapsamında müşterilere sunuluyor. İşte TK indirim kataloğu…