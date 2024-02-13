Tarım Kredi Market 13 Şubat indirim kataloğu yayınladı! Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Tost Peyniri 135,00 TL, Beyaz Peynir 89,90 TL, Şampuan 29,90 TL’den satışta…

Tarım Kredi Market, 13 Şubat indirim kataloğunda geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. 16 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada, Elit Dev Kağıt Havlu 26,90 TL, Elit Tuvalet Kağıdı 10'lu 82,90 TL, Elit Kolonya Çeşitleri 28,90 TL, Arko Nem El Kremi 49,90 TL, Duru Duş Sabunu 64,90 TL, Duru Şampuan 29,90 TL, Dalin Bebek Şampuanı 79,90 TL, Arko Traş Köpüğü 54,90 TL, TK Filiz Çay 99,90 TL, TK Şehriye Çeşitleri 14,25 TL, TK Makarna Çeşitleri 14,25 TL, Elit Sıvı Sabun 68,90 TL, TK Gezen Tavuk Yumurtası 53,00 TL, TKS Yoğurt 63,90 TL, Sütaş Krema 32,50 TL, Tarsüt Tost Peyniri 135,00 TL, TK Salamura Zeytin 119,90 TL, TK Erzincan Tulum Peyniri 99,90 TL ve TK Süzme Beyaz Peynir 89,90 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte TK haftanın indirimli ürünleri….

TARIM KREDİ MARKET 13 ŞUBAT İNDİRİM KATALOĞU!