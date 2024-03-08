08 Mart 2024, Cuma
ŞOK'ta Philips'ten Dev Fırsat: Su Arıtma ve Hava Temizleme Cihazları
ŞOK haftanın aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. 6-13 Mart 2024 tarihli indirim listesinde Simfer mini fırın, Phılıps pompasız su arıtma cihazı, Phılıps hava temizleme cihazı, Playstation 5 Xiaomi Readmi 12, Samsung çamaşır makinesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İşte haftanın merak edilen ürünleri…
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:11
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