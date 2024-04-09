ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 9 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?

ŞOK 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve fiyatları belli oldu. 13 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Baymak kombi çeşitleri, Xiaomi Redmi 12 Akıllı telefon Xiami Mi Stick, Xiaomi Mi Box S ve MGM Apple uyumlu Kablosuz kulaklık uygun fiyatı ile en çok dikkat çeken ürünlerin arasında yerini aldı. İşte ŞOK'a bu hafta gelecek haftanın indirimli ürünleri…

ŞOK 9 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU