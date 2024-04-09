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ŞOK’a Baymak Kombi, Xiami Mi Stick ve Mi Box S uygun fiyata geliyor! ŞOK 9 Nisan aktüel kataloğunda daha neler var?
ŞOK 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda Baymak kombi çeşitleri, Xiaomi Redmi 12 Akıllı telefon Xiami Mi Stick, Xiaomi Mi Box S ve MGM Apple uyumlu Kablosuz kulaklık uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki 13 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında beraberinde hangi ürünler indirime girecek?
Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:26Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:27