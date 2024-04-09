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Haberler Galeri Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 9 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor

Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 9 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor

Migros 9 Nisan indirim kataloğu yayınlandı. Bayram özel indirim listesini açıklayan zincir market beraberinde temizlik ürünlerinden gıdaya, mutfak gereçlerinden mobilyaya, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yaptı. İşte 17 Nisan tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler listesi…

Giriş Tarihi: 09.04.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 09:29
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Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 9 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor

Migros 9 Nisan 2024 tarihli indirim kataloğunu yayınladı. Bayrama özel ürünlerinde yer aldığı indirimleri 17 Nisan 2024 tarihine kadar tüm Migroslarda geçerli olacak. Yayınlanan yeni katalog kapsamında Maret sucuk, 99 TL, beyaz peynir 134,99 TL, kefir 18,95 TL, siyah zeytin 179,00 TL, Orkide Ayçiçek yağı 199,95 TL, Torku küp şeker 34,95 TL, Tamek domates salçası 39,45 TL, Çaykur Rize Turist çay 139,95 TL, çiçek balı 125,90 TL, Ülker kare çikolata 18,90 TL, Renax toz deterjan 159,95 TL, Bingo yüzey temizleyici 59,95 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte Migros haftanın tüm indirimli ürünleri…

MİGROS 9 NİSAN İNDİRİM KATALOĞU

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Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 9 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor

745 TL DEĞERİNDEKİ RAMAZAN KOLİSİ 499,95 TL

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Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 9 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor

425 TL DEĞERİNDEKİ RAMAZAN KOLİSİ 279,95 TL

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Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 9 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor

ORKİDE AYÇİÇEK YAĞI 199,95 TL

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Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 9 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor

5 KG BOR ŞEKER 139,95 TL