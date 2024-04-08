08 Nisan 2024, Pazartesi
Migros bayrama özel indirim kataloğu yayınladı! 8 Nisan itibari ile bayram şekeri, çikolata ve hediyeliklerde sürpriz fiyat geliyor
Migros 8 Nisan indirim kataloğu yayınlandı. Bayram özel indirim listesini açıklayan zincir market beraberinde temizlik ürünlerinden gıdaya, mutfak gereçlerinden mobilyaya, küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar yüzlerce üründe indirim yaptı. İşte 17 Nisan tarihine kadar devam edecek indirimli ürünler listesi…
Giriş Tarihi: 08.04.2024 08:49 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 08:50
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