Migros 7 Mayıs indirim kataloğu yayınladı! 2,5KG Baldo Pirinç 134,00 TL, Tekirdağ Köfte 135,95 TL, 5GK Un 68,95 TL, Tuvalet Kağıdı 32’li 199,95 TL’ye satışta

Migros 7 Mayıs indirim kataloğunda yer alan yeni indirimli ürünlerini açıkladı. 15 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Aytaç Kangal Sucuk 139,00 TL, Sütaş Süzme Peynir 44,90 TL, Eker Tava Yoğurt 58,95 TL, Kefir Zadem 59,95 TL, Abalı Ayçiçek Yağı 5L 199,95 TL, Nar Toz Şeker 5KG 149,95 TL, İpek Köy Domates Salçası 99,95 TL, Efor Rize Siyah Çay 103,95 TL, Cappy Çeşitleri 35,00 TL, Saka Doğal Maden Suyu 29,50 TL, Fusetea çeşitleri 20,95 TL, Dimes Vişne Nektarı 37,95 TL fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. İşte Migros haftanın indirim afişi…

MİGROS 7 MAYIS İNDİRİM KATALOĞU