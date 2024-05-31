Migros 31 Mayıs indirim kataloğu yayında! Migros’da bu hafta hangi ürünler ucuza satışa sunulacak?

Migros 31 Mayıs indirim kataloğunu yayınladı. Haftanın indirimli ürünler listesinde evinizin tüm ihtiyacını karşılayacak yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor. 5 Haziran'a kadar devam edecek kampanya kapsamın tüm Türkiye'de ürünler raflara koyuldu bile. İşte Migros haftanın indirin listesi…