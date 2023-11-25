25 Kasım 2023, Cumartesi
Migros 25 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…
Migros, 25 Kasım'da başlattığı özel indirim kampanyasıyla müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. 30 Kasım'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında parfüm, hijyen ürünleri, tıraş bakım ürünleri, tuvalet temizlik ürünleri, ayakkabı bakım ürünleri ve haşere ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirimler müşterileri bekliyor. Bu cazip tekliflerden faydalanmak isteyenler, 30 Kasım tarihine kadar Migros mağazalarını ziyaret edebilirler. İşte Migros'un en yeni afişi…
Giriş Tarihi: 25.11.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 08:53
- 1
- 129
- 2
- 129
- 3
- 129
- 4
- 129
- 5
- 129