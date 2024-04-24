Migros 24 Nisan indirim kataloğu yayında! Migros’da 5KG Un 69,00 TL, Süzme Peynir 59,90 TL, Salça 39,95 TL, Ayçiçek Yağı 5L 199,95 TL’den satışta

Migros 24 Nisan indirim kataloğunda yüzlerce ürün tam sayfa fiyatları ile paylaşıldı. 1 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim listesinde 5KG Un 69,00 TL, İzmir Kalçalı But 89,95 TL, Süzme Peynir 59,90 TL, Biber Salçası 44,95 TL, Filiz Siyah Çay 1KG 99,95 TL, İç Yer Fıstığı 31,90 TL, 2,5L Sıvı Sabun Çeşitleri 44,95 TL, Komili Ayçiçek Yağı 5L 199,95 TL, Torku Toz Şeker 5KG 149,95 TL Yayla Baldo Pirinç 2KG 124,95 TL, Tukaş Domates Salçası 39,95 TL, Kınık Maden Suyu 6x200ML 27,95 TL, Saralle Sütlü Kakaolu Fındık Kreması 74,90 TL, Familya Tuvalet Kağıdı 32'li 189,95 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bu ürünlerin haricinde dev katalogda yüzlerce ürün daha uyguna satılacak. İşte Migros haftanın indirim afişi…

MİGROS 24 NİSAN 2024 İNDİRİM KATALOĞU