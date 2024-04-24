24 Nisan 2024, Çarşamba
Migros 24 Nisan indirim kataloğu yayında! Migros’da 5KG Un 69,00 TL, Süzme Peynir 59,90 TL, Salça 39,95 TL, Ayçiçek Yağı 5L 199,95 TL’den satışta
Migros 24 Nisan indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim kataloğunda yer alan yüzlerce ürün uygun fiyattan raflardaki yerini aldı. Gıdadan temizlik ürünlerine, teknolojik ürünlerden, mutfak gereçlerine, kamp malzemelerinden tekstil ürünlerine kadar yüzlerce üründe indim yapıldı.
Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:26
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