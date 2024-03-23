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Haberler Galeri MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta

MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta

Migros 23 Mart 2024 indirim kataloğunda hazırladığı Ramazan paketleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tekli alımlarda 425,60 TL'lik Bereket Paketini 279,95 TL'den, 745,65 TL olan Lezzet Paketini 499,95 TL'den satışa sunan Migros, beraberinde yüzlerce ürünü daha uygun fiyattan sayışa sunuyor.

Giriş Tarihi: 23.03.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 08:53
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MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta

Migros 23 Mart 2024 indirim kataloğu yayınladı. Ramazan ayına özel indirim kampanyası düzenleyen zincir market uygun fiyata ramazan paketi satışlarına başladı. Bereket Paketi ve Lezzet Paketi olmak üzere iki farklı ramazan paketi oluşturan Migros 425,60 TL'lik Bereket Paketini 279,95 TL'den, 745,65 TL olan Lezzet Paketini 499,95 TL'den satışa sunuyor. Bu ürünlerin haricinde tam 122 sayfalık dev katalogda yüzlerce ürün uygun fiyattan satışa sunuluyor.

MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU

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MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta

LEZZET PAKETİ 499,95 TL

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MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta

BEREKET PAKETİ 279,95 TL

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MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta

HURMA 379,90 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA

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MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta

ÇEKİRDEKSİZ TUNUS HURMASI 250G 49,90 TL