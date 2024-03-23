23 Mart 2024, Cumartesi
MİGROS 23 MART İNDİRİM KATALOĞU: 425,60 TL’lik Migros Ramazan kolisi 279,95 TL’ye satışta
Migros 23 Mart 2024 indirim kataloğunda hazırladığı Ramazan paketleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Tekli alımlarda 425,60 TL'lik Bereket Paketini 279,95 TL'den, 745,65 TL olan Lezzet Paketini 499,95 TL'den satışa sunan Migros, beraberinde yüzlerce ürünü daha uygun fiyattan sayışa sunuyor.
Giriş Tarihi: 23.03.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 08:53
- 1
- 114
- 2
- 114
- 3
- 114
- 4
- 114
- 5
- 114