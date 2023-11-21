Migros 21 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…

Migros, 21 Kasım itibariyle geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. 30 Kasım'a kadar devam edecek kampanya kapsamında bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tıraş bakımına, tuvalet temizlik ürünlerinden ayakkabı bakımına, haşere ürünlerinden pillere, kırtasiye ürünlerinden giyim ve teknolojik ürünlere, mutfak gereçlerine kadar birçok kategoride yüzde 50'ye varan indirimlerle müşterilere sunulacak. Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak isteyenler, 30 Kasım'a kadar Migros mağazalarını ziyaret edebilirler. İşte Migros indirim afişi…

MİGROS 21 KASIM İNDİRİM KATALOĞU!