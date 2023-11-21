21 Kasım 2023, Salı
Migros 21 Kasım indirim kataloğu: Bakım ürünlerinden parfüme, hijyen ürünlerinden tuvalet temizlik ürünlerine kadar yüzlerce üründe %50’ye varan indirim…
Migros, 21 Kasım'da başlattığı özel indirim kampanyası kataloğunu müşterileriyle buluşturdu. 30 Kasım'a kadar geçerli olacak bu kampanya dahilinde parfüm, hijyen ürünleri, tıraş bakım ürünleri, tuvalet temizlik ürünleri, ayakkabı bakım ürünleri ve haşere ürünlerinde yüzde 50'ye varan indirim fırsatları sunuluyor. Bu avantajlı teklifleri değerlendirmek isteyenler, 30 Kasım tarihine kadar Migros mağazalarını ziyaret edebilirler. İşte Migros'un en yeni afişi…
Giriş Tarihi: 21.11.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 09:22
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