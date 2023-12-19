MİGROS 19 Aralık indirim kataloğu yayınladı! Migros’ta bütün piliç 58,90 TL, 5L sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL…

Migros, uzun bir bekleyişin ardından 19 Aralık indirim kataloğunu açıkladı ve 3 Ocak 2024 tarihine kadar geçerli olan çeşitli fırsatları müşterilere sundu. Yeni indirim kataloğu, birçok ürünü oldukça cazip fiyatlarla tüketiciyle buluşturuyor. Bu kapsamda, bütün piliç sadece 58,90 TL, 5 litrelik sıvı yağ 164,90 TL, 2,5 kg pilavlık pirinç 82,90 TL, 500 gram dilim tost peyniri 93,90 TL, 850 gram çiçek balı 93,90 TL, 830 gram domates salçası 31,50 TL, 380 gram reçel çeşitleri 26,50 TL, 200 gram karışık kuruyemiş 52,90 TL, 200 gram klasik kahve 59,90 TL, 80 gram antep fıstıklı çikolata 19,75 TL, 80 gram beyaz çikolata 15,50 TL, 50'li bulaşık makinesi tableti 82,90 TL ve 600 gram Torku kaşar peyniri ise 169,90 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini aldı. İşte Migros haftanın indirimli ürünleri…

MİGROS 19 ARALIK İNDİRİM KATALOĞU