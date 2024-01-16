MİGROS 16 Ocak 2024 İndirim Kataloğu! Bu Hafta MİGROS'ta Uygun Fiyatlı Satışa Sunulan Ürünler ve Tam Fiyat Listesi

MİGROS, 16 Ocak 2024 indirim kataloğunu yayınladı! 17 Ocak 2024 tarihine kadar devam edecek indirim kampanyası kapsamında yüzlerce ürün, uygun fiyatlarla müşterilere sunulacak. Bu fırsatlarla dolu indirim kampanyası, tüketicilere ekonomik alışveriş imkanı sağlayacak. Peki MİGROS'tahangi ürünler ucuza satılacak? İşte tam fiyat listesi….