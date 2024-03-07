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Haberler Galeri Evde Yapılacak Tamiratlar İçin BİM'e Uğrayın: Hırdavat Ürünleri İndirimli!

Evde Yapılacak Tamiratlar İçin BİM'e Uğrayın: Hırdavat Ürünleri İndirimli!

BİM, 8 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve haftanın indirimli ürünleri arasında göze çarpan birçok ürün bulunuyor. Senna 50" Frameless Ultra HD Google TV, SGS Kırıcı Delici Matkap, Kiğılı Dynamic Sweatshirt, Çaydanlık, Katlanır Yer Sofrası ve Tecno Spark 10 Cep Telefonu gibi çeşitli ürünler, cazip fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu indirimler, alışveriş tutkunlarının beklentilerini karşılamak için çeşitlilik sunuyor ve mağazalara yoğun ilgi bekleniyor. İşte Mart ayının ilk indirim afişi…

Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:15
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Evde Yapılacak Tamiratlar İçin BİM’e Uğrayın: Hırdavat Ürünleri İndirimli!

İM, 8 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve geniş bir ürün yelpazesiyle müşterilere büyük indirim fırsatları sunuyor. Akıllı televizyondan mutfak gereçlerine, temizlik malzemelerinden hırdavat ürünlerine kadar çeşitli kategorilerde yüzlerce ürün, cazip fiyatlarla satışa sunulacak. 15 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olan bu indirim kampanyası, tüm BİM mağazalarında aynı anda müşterilere sunulacak. İşte BİM'in heyecanla beklenen indirim fişi…

BİM 8 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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Evde Yapılacak Tamiratlar İçin BİM’e Uğrayın: Hırdavat Ürünleri İndirimli!

Senna 50" Frameless Ultra HD Google Tv 10.999 TL

Senna 32" HD Ready Android 13 Smart Tv 4.299 TL

Tecno Spark 10 Cep Telefonu 5.499 TL

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Evde Yapılacak Tamiratlar İçin BİM’e Uğrayın: Hırdavat Ürünleri İndirimli!

Casper VIA M35 Cep Telefonu 4.999 TL

Polosmart Tws Kulaklık 279 TL

Polosmart Magsafe Şarj Aleti 349 TL

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Evde Yapılacak Tamiratlar İçin BİM’e Uğrayın: Hırdavat Ürünleri İndirimli!

Polosmart Powerbank 10.000 mAh 279 TL

Alarmlı Saatli BT Speaker & Radyo 399 TL

Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 249 TL

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Evde Yapılacak Tamiratlar İçin BİM’e Uğrayın: Hırdavat Ürünleri İndirimli!

Katlanır Yer Sofrası 70 cm 319 TL

Çaydanlık 429 TL

Glass in love Ahşap Kapaklı Cam Kavanoz 700 ml 109 TL