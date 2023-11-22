HaberlerGaleriCARREFOURSA 22 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…
CARREFOURSA 22 KASIM İNDİRİM KATALOĞU: Kasım ayında CarreforuSA’da hangi ürünlere indirim yapıldı? İşte indirimli ürünler ve tam fiyat listesi…
CarrefourSA 22 Kasım indirim kataloğu yayınladı! Beyaz eşyadan kasap ürünlerine, kahvaltılıktan gıda ürünlerine, manav reyonundan fırına kadar yüzlerce ürün indirimli fiyat etiketi ile satışa hazır hale getirildi. İşe CarrefourSA Kasım kataloğu…
Giriş Tarihi: 22.11.2023 07:52Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 07:53