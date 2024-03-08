BİM'de Bu Hafta Hırdavat Ürünlerinde Büyük İndirim Fırsatı!

BİM, 8 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve haftanın indirimli ürünleri arasında göze çarpan birçok ürün bulunuyor. Senna 50" Frameless Ultra HD Google TV, SGS Kırıcı Delici Matkap, Kiğılı Dynamic Sweatshirt, Çaydanlık, Katlanır Yer Sofrası ve Tecno Spark 10 Cep Telefonu gibi çeşitli ürünler, cazip fiyatlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu indirimler, alışveriş tutkunlarının beklentilerini karşılamak için çeşitlilik sunuyor ve mağazalara yoğun ilgi bekleniyor. İşte Mart ayının ilk indirim afişi…