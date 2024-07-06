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BİM'de 12 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı! BİM'de bu hafta Bisiklet 3.999 TL, Dik Süpürge 1.799 TL, PS4 SLIM 11.999 TL...

BİM, Temmuz ayının ilk aktüel kataloglarını yayımladı ve bu Cuma mağazalarda satışa sunulacak geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. 12 Temmuz tarihinde geçerli olacak yeni katalogda, çeşitli indirim ve ürün seçenekleri tüketicileri bekliyor. Öne çıkan ürünler arasında 599 TL'ye Çaydanlık, 499 TL'ye Rendeli Karıştırma Kabı, 159 TL'ye Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı, 29.999 TL'ye Buffalo Elektrikli Dağ Bisikleti ve 3.999 TL'ye 27,5 Jant Ön Amortisörlü Bisiklet yer alıyor. BİM mağazaları, cazip fiyatlarla sunduğu bu ürünlerle müşterilerini memnun etmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 06.07.2024 10:33 Güncelleme: 06.07.2024 10:33
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BİM’de 12 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta Bisiklet 3.999 TL, Dik Süpürge 1.799 TL, PS4 SLIM 11.999 TL...

BİM'in 12 Temmuz Aktüel Ürünler Kataloğu, bu hafta da cazip ürünlerle dolu. Haftanın öne çıkan aktüel ürünleri arasında Heifer Mega Robot Blender Set, Çaydanlık, Senna 50 inç Frameless Ultra HD Google TV, Colorina Altın Rimli Pasta Servis Seti ve RKS Katlanır Elektrikli Bisiklet yer alıyor. 12 Temmuz 2024 tarihinde BİM mağazalarında satışa sunulacak olan tüm aktüel ürünlere, sayfanın devamından ulaşabilirsiniz.

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BİM’de 12 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta Bisiklet 3.999 TL, Dik Süpürge 1.799 TL, PS4 SLIM 11.999 TL...

Büyük Derin Çelik Tencere 549 TL

Kızartma Tenceresi 259 TL

Kavanoz Kapağı 1,65 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 29.50 TL

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BİM’de 12 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta Bisiklet 3.999 TL, Dik Süpürge 1.799 TL, PS4 SLIM 11.999 TL...

Çaydanlık 599 TL

Rendeli Karıştırma Kabu 499 TL

Krema Pompası 39.50 TL

Cam 6'lı Çay Kaşığı 2.50 TL

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BİM’de 12 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta Bisiklet 3.999 TL, Dik Süpürge 1.799 TL, PS4 SLIM 11.999 TL...

Şartlı Takım Erkek 129 TL

Kalın Askılı Bluz Kadın 109 TL

Pantolon Kadın 159 TL

Hambez Şort Erkek 139 TL

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BİM’de 12 Temmuz indirim kataloğu yayınlandı! BİM’de bu hafta Bisiklet 3.999 TL, Dik Süpürge 1.799 TL, PS4 SLIM 11.999 TL...

PS4 SLIM 11.999 TL

Akıllı Saat 449 TL

Kulaküstü Gaming Kulaklık 529 TL

Gaming Klavye Mini 119 TL

USB Çoklayıcı 119 TL