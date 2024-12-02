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BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL'ye satışta...

BİM Market, aralık ayına özel indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. 6 Aralık 2024 Cuma günü, birçok üründe cazip fiyatlarla yapılan indirimler raflarda yerini alacak. BİM market müşterilerini bu hafta da çeşitli fırsatlar bekliyor. 6 Aralık itibarıyla hangi ürünlerde indirim uygulanacağı ve hangi yeni ürünlerin satışa sunulacağı merak konusu. İşte BİM 6 Aralık 2024 Cuma günü gerçekleşecek indirimli ürünlerin detayları ve fırsatlarla dolu ürün listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:57
BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

BİM Mağazaları, Kasım ayına özel yayımlanan son aktüel kataloğu bugün satışa sundu. 6 Aralık tarihinde ise mağazalarda satışa sunulacak yeni aktüel kataloglar, BİM müşterilerinin ilgisini çekmeye başladı. Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı aktüel kataloglar, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

İŞTE BİM 6 ARALIK 2024 KATALOĞU

BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

Robogo Robot 279 TL

Led Işıklı Top ~23 cm 119 TL

Animasyon Balon Seti 39 TL

Kelebek Dişlik Çıngırak 75 TL

Galaxy Çıngırak 75 TL

Nazlı Bebek ~34 cm 229 TL

Çarpma Öğreten Oyuncak 259 TL

Oyuncak Tablet 299 TL

Sevimli Oyuncak Gitarlı Figürler 49 TL

Oyuncak Bebek ~29 cm 179 TL

BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

İplik Dikişli Defter 19,50 TL

Eğlenceli Kalem Kutu 159 TL

Simli Kelebek Kalem Kutu 179 TL

Yapışkan Notluklu Defter 89 TL

Günlük Ajanda ~14x20 79 TL

Fosforlu Kalem 37,50 TL

Süresiz Planlayıcı Ajanda 129 TL

Neon Sunum Dosyası 29 TL

BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

Çift Kişilik Battaniye 259 TL

Tek Kişilik Battaniye 229 TL

Eşofman Altı Erkek 179 TL

Kiğılı Gömlek Erkek 399 TL

Yüz Havlusu 69 TL

El Havlusu 32,50 TL

2'li Mutfak Bezi 59,50 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

6'lı Cam Kupa 129 TL

6'lı Cam Espresso Bardağı 59 TL

3'lü Cam Ayaklı Kahve Yanı Bardak 89 TL

Kapaklı Balık Tavası 389 TL

Sütlük 159 TL

Emaye Bakraç 299 TL

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 119 TL

Bambu Kesme Tahtası Seti 2'li 179 TL

BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

Kek Kalıbı 129 TL

Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL

Sufle Kabı Çeşitleri 37,50 TL

Pankek Tavası 299 TL

Tava 299 TL

Altın Rimli Ayaklı Kek Tabağı 169 TL

Altın Rimli İki Katlı Kurabiyelik 179 TL

3'lü Altın Rimli Kase 75 TL

Altın Rimli 6+1 Pasta Servis Seti 269 TL

Altın Rimli 6'lı Çay Tabağı 129 TL

BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

Siyah Cam Ankastre 7.999 TL

TCL 43 İnç Full HD Android Smart LED TV 11.995 TL

TCL 32 İnç Full HD Android Smart LED TV 7.995 TL

Fakir Kendi kendini temizleyen, şarjlı Süpürge&Paspas 6.990 TL

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.390 TL

Çubuk Blender 699 TL

Tost Makinesi KEY 740 1.490 TL

5.5 L Dijital FastFryer 1.590 TL

Range Düzleştirici 299 TL