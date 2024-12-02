BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

02 Aralık 2024, Pazartesi
BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL'ye satışta...
BİM Market, aralık ayına özel indirimlerine hız kesmeden devam ediyor. 6 Aralık 2024 Cuma günü, birçok üründe cazip fiyatlarla yapılan indirimler raflarda yerini alacak. BİM market müşterilerini bu hafta da çeşitli fırsatlar bekliyor. 6 Aralık itibarıyla hangi ürünlerde indirim uygulanacağı ve hangi yeni ürünlerin satışa sunulacağı merak konusu. İşte BİM 6 Aralık 2024 Cuma günü gerçekleşecek indirimli ürünlerin detayları ve fırsatlarla dolu ürün listesi…
Giriş Tarihi: 02.12.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 08:57