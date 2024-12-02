BİM 6 Aralık aktüel kataloğu yayımlandı: Kahve tiryakilerine müjde! Sütlü Türk Kahve Makinesi 1.390 TL’ye satışta...

BİM Mağazaları, Kasım ayına özel yayımlanan son aktüel kataloğu bugün satışa sundu. 6 Aralık tarihinde ise mağazalarda satışa sunulacak yeni aktüel kataloglar, BİM müşterilerinin ilgisini çekmeye başladı. Her hafta farklı ürünlerin yer aldığı aktüel kataloglar, vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor.

İŞTE BİM 6 ARALIK 2024 KATALOĞU