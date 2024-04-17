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Haberler Galeri BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın en yeni indirim kataloğunda HP Victus FA0008NT Laptop, Senna 43" Frameless Full HD Google Tv, Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak, Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti ve Heifer Şarjlı Süpürge fiyatı ile dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte BİM'in indirimli market ürünleri…

Giriş Tarihi: 17.04.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 10:15
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BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

BİM 17 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin tam listesi yayınlandı. 19 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL, HP Victus FA0008NT Laptop 27.999 TL, Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL, Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL, Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL, Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL, Katlanır Kamp Sandalyesi 229 TL, Hisar Düdüklü Tencere 649 TL, Benante Çerezlik Seti 179 TL, Emsan Standlı Baharat Seti 3'lü 379 TL, Chef's Sütlük 14 cm 119 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte BİM haftanın indirim afişi…

BİM 17 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

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BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

Senna 43" Frameless Full HD Google Tv 6.899 TL

HP Victus FA0008NT Laptop 27.999 TL

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BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

Kumtel Çift Cam Davlumbazlı Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL

4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL

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BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

Tek Kapaklı 5 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.099 TL

Heifer Şarjlı Süpürge 1.199 TL

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BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL