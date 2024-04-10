BİM 12 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’e HP laptop, gölgelikli salıncak, buzluk termos uyguna satışa sunulacak

BİM 12 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın en yeni indirim kataloğunda HP Victus FA0008NT Laptop, Senna 43" Frameless Full HD Google Tv, Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak, Güral Porselen Rölfeyli Porselen Yemek Takımı, Molinella Çift Kişilik Nevresim Seti ve Heifer Şarjlı Süpürge fiyatı ile dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte BİM'in indirimli market ürünleri…