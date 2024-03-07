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A101'de Bahar Temizliği Fırsatı: Robot Süpürge ve Koltuk Yıkama Makinesi Uygun Fiyata!

A101, 7 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında birbirinden teknolojik ve kullanışlı ürünler yer alıyor. Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart TV, Viomi V5 Pro Robot Süpürge, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın, Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti ve Goodwest Siyah Cam Ankastre gibi ürünler, avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte 14 Mart tarihine kadar sürecek A101 indirim kampanyası

Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:13
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A101’de Bahar Temizliği Fırsatı: Robot Süpürge ve Koltuk Yıkama Makinesi Uygun Fiyata!

A101'in 7 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğu, 14 Mart 2024 tarihine kadar sürecek kampanya ile dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Viomi V5 Pro Robot Süpürge 7.999 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.999 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL gibi birbirinden kullanışlı ürünler cazip fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Ayrıca, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.099 TL, Pierre Cardin'in çeşitli saç bakım ürünleri 599 TL ile 439 TL arasında, Hascevher Bianca Derin Tencere ve Tava ise sırasıyla 399 TL ve 279 TL'lik fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte haftanın indirim listesi…

A101 7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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A101’de Bahar Temizliği Fırsatı: Robot Süpürge ve Koltuk Yıkama Makinesi Uygun Fiyata!

Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart Tv 20.999 TL

HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

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A101’de Bahar Temizliği Fırsatı: Robot Süpürge ve Koltuk Yıkama Makinesi Uygun Fiyata!

Philips 50" UHD Smart Led Tv 17.499 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

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A101’de Bahar Temizliği Fırsatı: Robot Süpürge ve Koltuk Yıkama Makinesi Uygun Fiyata!

Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 14.599 TL

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A101’de Bahar Temizliği Fırsatı: Robot Süpürge ve Koltuk Yıkama Makinesi Uygun Fiyata!

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.399 TL