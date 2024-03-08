08 Mart 2024, Cuma
A101'de 8 Mart 2024'e Özel Kampanyalar: Robot Süpürge, Koltuk Yıkama Makinesi ve Daha Fazlası...
A101, 8 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında birbirinden teknolojik ve kullanışlı ürünler yer alıyor. Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart TV, Viomi V5 Pro Robot Süpürge, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın, Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti ve Goodwest Siyah Cam Ankastre gibi ürünler, avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte 14 Mart tarihine kadar sürecek A101 indirim kampanyası
Giriş Tarihi: 08.03.2024 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 09:16
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