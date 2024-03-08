A101’de 8 Mart 2024’e Özel Kampanyalar: Robot Süpürge, Koltuk Yıkama Makinesi ve Daha Fazlası...

A101'in 8 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğu, 14 Mart 2024 tarihine kadar sürecek kampanya ile dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Viomi V5 Pro Robot Süpürge 7.999 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.999 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL gibi birbirinden kullanışlı ürünler cazip fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Ayrıca, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.099 TL, Pierre Cardin'in çeşitli saç bakım ürünleri 599 TL ile 439 TL arasında, Hascevher Bianca Derin Tencere ve Tava ise sırasıyla 399 TL ve 279 TL'lik fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte haftanın indirim listesi…

A101 8 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU