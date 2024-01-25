A101-Tarım Kredi Market-BİM-ŞOK'a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir karar alarak bazı ürünlerin yurt içi pazarında satışını yasakladı. A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Market, Migros, Carreforsa, diğer market ve bakkallarda artık bulunamayacak olan ürünlerle ilgili detaylar belirlendi. İşte yeni karar sonrası market raflarında bulamayacağını o ürünler….