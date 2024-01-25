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Haberler Galeri A101-Tarım Kredi Market-BİM-ŞOK'a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

A101-Tarım Kredi Market-BİM-ŞOK'a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir karar alarak bazı ürünlerin yurt içi pazarında satışını yasakladı. A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Market, Migros, Carreforsa, diğer market ve bakkallarda artık bulunamayacak olan ürünlerle ilgili detaylar belirlendi. İşte yeni karar sonrası market raflarında bulamayacağını o ürünler….

Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:29
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A101-Tarım Kredi Market-BİM-ŞOK’a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonu Toplantısı'nda yapılan çalışmaları açıkladı. Bakanlık, sofra ürünlerinin güvenilirliği konusunda yürütülen çalışmaların ardından yeni bir düzenleme getirdi. A101, BİM, ŞOK, Tarım Kredi Market, Migros, Carreforsa, diğer market ve bakkallarda satışa sunulan bazı ürünlerin yurt içi piyasada artık bulunamayacağını duyurdu. İşte marketlerde bulamayacağınız merak edilen o ürün…

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A101-Tarım Kredi Market-BİM-ŞOK’a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

A101, BİM, ŞOK, TARIM KREDİ MARKET, MİGROS, CARREFORSA VE DİĞER MARKETLERDE SATIŞI YASAKLANIYOR.

Bakan Yumaklı, nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu, nar aromalı sos ve limon suyu izlenimi veren limon sosu, limon aromalı sos gibi ürünlerin artık yurt içi piyasaya arzını yasakladıklarını açıkladı. Yeni düzenleme ile birlikte limon sosu ve nar sosu gibi ürünler market raflarında yer almayacak.

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A101-Tarım Kredi Market-BİM-ŞOK’a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

LİMON SOSU NEDİR?

Limon sosu, genellikle yemeklere ekstra lezzet katmak veya salataları tatlandırmak amacıyla kullanılan bir sostur. Başta salatalar olmak üzere birçok yemeğin içerisinde kullanılmakta olan limon yerine limon sosu içerisinde bulunan boyalı sitrik asit nedeniyle özellikle çocuklar üzerinde ciddi zararlar oluşturur.

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A101-Tarım Kredi Market-BİM-ŞOK’a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

A101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Onvo 55" Ultra HD Webos 2.0 Smart Led Tv 11.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 14.399 TL

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 12.199 TL

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A101-Tarım Kredi Market-BİM-ŞOK’a gidenler o ürünleri markette son kez görecek! Bakanlık harekete geçti! Artık satılamayacak

HI-LEVEL 32" Webos HD Ready Tv 4.599 TL

Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3.499 TL

WD 2 TB Harici Hard Dİsk 2.199 TL