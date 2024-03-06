06 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri A101 7 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta

A101 7 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta

A101, 7 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğunu yayınladı ve haftanın öne çıkan indirimli ürünleri arasında birbirinden teknolojik ve kullanışlı ürünler yer alıyor. Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart TV, Viomi V5 Pro Robot Süpürge, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın, Triathlon Eliptik Kondisyon Bisikleti ve Goodwest Siyah Cam Ankastre gibi ürünler, avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte 14 Mart tarihine kadar sürecek A101 indirim kampanyası

Giriş Tarihi: 06.03.2024 19:26 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 19:27
  • 1
  • 16
A101 7 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta

A101'in 7 Mart tarihli aktüel ürünler kataloğu, 14 Mart 2024 tarihine kadar sürecek kampanya ile dikkat çekici fırsatlar sunuyor. Viomi V5 Pro Robot Süpürge 7.999 TL, Onvo Yağsız Fritöz Airfryer 1.999 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL gibi birbirinden kullanışlı ürünler cazip fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Ayrıca, Akel Termostatlı Yuvarlak Fırın 1.099 TL, Pierre Cardin'in çeşitli saç bakım ürünleri 599 TL ile 439 TL arasında, Hascevher Bianca Derin Tencere ve Tava ise sırasıyla 399 TL ve 279 TL'lik fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor. İşte haftanın indirim listesi…

A101 7 MART AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

  • 2
  • 16
A101 7 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta

Toshiba 65" Ultra HD 4K Smart Tv 20.999 TL

HI-LEVEL 50" 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

  • 3
  • 16
A101 7 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta

Philips 50" UHD Smart Led Tv 17.499 TL

Onvo 32" HD Ready Android 13 Smart Led Tv 4.799 TL

  • 4
  • 16
A101 7 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta

Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 14.599 TL

  • 5
  • 16
A101 7 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: Robot Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Yuvarlak Fırın, Kondisyon Bisikleti uyguna satışta

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 7.999 TL

SEG 9 Kg Çamaşır Makinesi 9.399 TL