8 NİSAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: A101’de El Blenderı, Kahve Öğütücü, Pabcake Tavası, El Dikiş Makinesi indirimde

A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Yeni haftanın indirim listesinde Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet, Samsung 58" 4K Crystal UHD Tv, Sunny Excellence V+ Cyclone Süpürge, Bukle L Koltuk, Schafer Çaykeyfi Çay Keyfi ve Aprilla Erkek Bakım Set uygun fiyatı ile dikkat çeken ürünlerin başında yerini aldı. İşte 11 Nisan 2024 tarihine kadar A101 mağazalarındaki raflarda yerini alacak ürünler ve fiyatları…