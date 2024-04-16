16 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu! A101’e dikiş makinesi, Xiaomi kablosuz kulaklık, katlanır masa, Apec elektrikli moped geliyor

Herkesin merakla beklediği 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünler tam listesi ve fiyatları belli oldu. 18 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek haftanın indirimli ürünleri arasında Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 25.999 TL, JVC 55" Ultra HD Android Tv 14.999 TL, Hiking A43 Cep Telefonu 4.999 TL, Kiwi Dikiş Makinesi 1.999 TL, Sinbo Elektrikli Cezve 199 TL, Fantom Carbon DC1000 Dik Süpürge 1.299 TL, Homed Royaltea Çay Makinesi 999 TL, Arzum Steampro Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL, Cem Nero Tava Seti 2'li 249 TL, Borosilikat Tencere 299 TL, APEC APS2 Elektrikli Moped 21.990 TL fiyat etiketi ile uyguna satışa sunuluyor. İşte haftanın indirim listesi…

A101 16 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU