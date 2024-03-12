12 Mart 2024, Salı
15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı! BİM’de Yazıcı, Akıllı TV, Laptop, Kahve Makinesi, Katlanabilir bisiklet uyguna satışta…
BİM, 15 Mart'ta geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu haftanın indirimli kataloğunda RKS RSIII PRO X Katlanabilir Elektrikli Bisiklet, HP Victus i5 Gaming Laptop, Kumtel Inox Tost Makinesi, Güral Porselen Altın File Rölfeyli 48 Parça Yemek Takımı, Heifer Şarjlı Süpürge ve Berlin Düdüklü Tencere Seti gibi ürünler uygun fiyatlarla satışa sunulacak.
Giriş Tarihi: 12.03.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 09:12
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