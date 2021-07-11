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Canlı I İtalya-İngiltere EURO 2020 finali canlı anlatım izle! EURO 2020 şampiyonu kim olacak?

EURO 2020
Giriş Tarihi: 11.07.2021 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021
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Canlı I İtalya-İngiltere EURO 2020 finali canlı anlatım izle! EURO 2020 şampiyonu kim olacak?

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. EURO 2020 yarı final maçında İtalya ile İspanya karşı karşıya gelecek. İtalya ile İngiltere, Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak. TRT 1’den yayınlanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak dev mücadele öncesi teknik direktörler Roberto Mancini ve Gareth Southgate, sahaya sürecekleri 11'leri belirledi. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finalinde oynanacak İtalya - İngiltere maçının ilk 11'leri belli oldu.

MAÇIN 11'LERİ

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Phillips, Rice, Shaw, Mount, Sterling, Kane

İTALYA - İNGİLTERE EURO 2020 FİNAL MAÇININ HAKEMİ KİM?

Maçın hakemi olarak Hollandalı hakem Björn Kuipers atandı. Björn Kuipers'in yardımcılıklarını vatandaşları Sander van Roekel ve Erwin Zeinstra yapacak. Dördüncü hakem olarak da İspanyol Carlos Del Cerro Grande sahada yer alacak. Kuipers, Avrupa Şampiyonası finalini yönetecek ilk Hollandalı hakem olacak.

İNGİLTERE'NİN FİNAL YOLU!

D Grubunu lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda Almanya'yı 2-0 ile geçti. Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0 ile geçen İngiltere yarı finalde Danimarka ile karşılaştı. Danimarka'yı 2-1 ile geçen İngiltere adını finale yazdırdı.

İTALYA'NIN FİNAL YOLU!

A grubunu lider tamamlayan İtalya son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile geçti. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaştılar ve 2-1 gelip gelerek adını yarı finale yazdırdı. İspanya ile yarı finalde karşılaşan Mancini'nin öğrencileri penaltı atışlarında mutlu sona yaklaştı ve finalde İngiltere ile eşleşti.

28.KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

İngiltere ile İtalya, EURO 2020 finali ile 28. kez karşı karşıya gelecek. 27 müsabakada İtalya 10, İngiltere 8 galibiyet aldı. 9 maç ise berabere sonuçlandı.

60 BİN ÜZERİNDE SEYİRCİ BEKLENTİSİ

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak karşılaşmaya 60 binin üzerinde taraftarın katılması bekleniyor.

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