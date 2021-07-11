Canlı I İtalya-İngiltere EURO 2020 finali canlı anlatım izle! EURO 2020 şampiyonu kim olacak?

İTALYA'NIN FİNAL YOLU!

A grubunu lider tamamlayan İtalya son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 ile geçti. Çeyrek finalde Belçika ile karşılaştılar ve 2-1 gelip gelerek adını yarı finale yazdırdı. İspanya ile yarı finalde karşılaşan Mancini'nin öğrencileri penaltı atışlarında mutlu sona yaklaştı ve finalde İngiltere ile eşleşti.