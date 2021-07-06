Canlı I İtalya-İspanya EURO 2020 yarı final maçı canlı anlatım izle

İŞTE İKİ TAKIMIN SERÜVENİ

Avrupa Şampiyonası'nda tek şampiyonluğu bulunan İtalya, bu şampiyonluğu 1968 yılında elde etti. İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupayı kazanamadı. Şampiyonanın en başarılı takımlarından biri olan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de kupayı müzesine götürdü.