Canlı I İtalya-İspanya EURO 2020 yarı final maçı canlı anlatım izle
EURO 2020 Avrupa Şampiyonasında final serüveni tüm heyecanıyla sürüyor. İtalya ile İspanya yarı finalde kozlarını paylaşıyor. İtalya en son şampiyonluğunu 1968'de elde ederken, İspanya ise kupayı 2012 yılında müzesine götürmüştü. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İTALYA - İSPANYA MAÇI 11'LERİ
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne, Immobile
İspanya: Simon, Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Oyarzabal
İTALYA - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
İtalya - İspanya maçı 6 Temmuz Salı günü saat 22:00'de TRT 1'de canlı yayınlanıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta Alman hakem Felix Brych düdük çalıyor.
İŞTE İKİ TAKIMIN SERÜVENİ
Avrupa Şampiyonası'nda tek şampiyonluğu bulunan İtalya, bu şampiyonluğu 1968 yılında elde etti. İtalya, 2000 ve 2012'deki turnuvalarda ise finale kalmasına rağmen kupayı kazanamadı. Şampiyonanın en başarılı takımlarından biri olan İspanya ise 1964, 2008 ve 2012'de kupayı müzesine götürdü.
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