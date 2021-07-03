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Canlı I Çekya Danimarka EURO 2020 maçı canlı anlatım izle! Yarı finalist kim olacak?

EURO 2020
Giriş Tarihi: 03.07.2021 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021
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Canlı I Çekya Danimarka EURO 2020 maçı canlı anlatım izle! Yarı finalist kim olacak?

EURO 2020'de çeyrek final maçlarının heyecanı sürüyor. Avrupa Şampiyonası'nda, Çekya ile Danimarka kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. İşte karşılaşmanın 11'leri...

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final mücadelesinde Çekya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

ÇEKYA - DANİMARKA 11'LERİ

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Barak, Sevcik, Schick

Danimarka: Schmeichel, Stryger, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Hojbjerg, Delaney, Braithwaite, Damsgaard, Dolberg

YARI FİNAL İÇİN REKABET SÜRÜYOR

Çekya ile Danimarka arasında oynanan son 6 maçın beşi berabere bitti. İki takım arasındaki tek galibiyeti Danimarka elde etti. Çekya D grubunu 4 puan ile 3. sırada tamamladı. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynaan maçı, Hollandalı hakem Björn Kuipers yönetiyor.

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