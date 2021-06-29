Canlı I İsveç Ukrayna EURO 2020 canlı anlatım izle! Çeyrek finale kim yükselecek?
EURO 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Hampden Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. İşte kritik karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
İSVEÇ-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan İsveç-Ukrayna maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.
İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ
İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.
UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.
İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU
EURO 2020'de İspanya, Slovakya ve Polonya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele veren İsveç 7 puanla lider olarak son 16 turuna kaldı. Ukrayna ise, Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya'nın olduğu grupta topladığı 3 puanla en iyi 3. ler kontenjanından İsveç'in rakibi oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Maske yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu?
- SSK - Bağ-Kur'lu emekliler dikkat! Elinizi çabuk tutun! Borcun büyük bölümü silinecek...
- ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak? LGS ve YKS sınav görevli ücretleri hangi tarihte yatar? İşte miktarı...
- Marketlerde yeni dönem! Sayılı günler kaldı! Kapalı alanlar dışında satılmayacak...
- Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman verilecek? Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ayın kaçında, erken mi yatacak?
- Ucuz kredi fırsatı geldi! Aylık 1.341 lira, yıllık ise 16 bin 98 lira alınıyor! 1 Temmuz'dan itibaren...
- Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Şartları yerine getirenlere anında 706 TL ödeme! Başvuru şartları ve detayları...
- esinav.meb.gov.tr ehliyet sınav sonuçları! Ehliyet sınav sonuçları açıklandı mı 2021? e-sınav sorgulama ekranı...
- POMEM polis alımı için kritik tarih! 28. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Başvuru şartları ve maaşları...
- Delta variant ne zaman, hangi illerde görüldü? Delta varyantının belirtileri nelerdir? İşte görüldüğü iller...
- ŞOK'tan bayram ettiren kampanya! %30'luk indirimler mest edecek! ŞOK 30 Haziran aktüel kataloğu dolu dolu
- Yasaklar ne zaman kalkacak? 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı bitiyor mu? Türkiye genelinde...