Canlı I İsveç Ukrayna EURO 2020 canlı anlatım izle! Çeyrek finale kim yükselecek?

İSVEÇ-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan İsveç-Ukrayna maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ



İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.



UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.

İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU

EURO 2020'de İspanya, Slovakya ve Polonya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele veren İsveç 7 puanla lider olarak son 16 turuna kaldı. Ukrayna ise, Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya'nın olduğu grupta topladığı 3 puanla en iyi 3. ler kontenjanından İsveç'in rakibi oldu.