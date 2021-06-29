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Canlı I İsveç Ukrayna EURO 2020 canlı anlatım izle! Çeyrek finale kim yükselecek?

EURO 2020'de heyecan son sürat devam ediyor. Son 16 turunda İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. Hampden Park Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf çeyrek finale adını yazdıracak. İşte kritik karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 29.06.2021 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
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Canlı I İsveç Ukrayna EURO 2020 canlı anlatım izle! Çeyrek finale kim yükselecek?

EURO 2020 son 16 turu maçında İsveç ile Ukrayna karşı karşıya geliyor. İsveç ile Ukrayna maçının canlı anlatımına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İSVEÇ-UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Glasgow'daki Hampden Park'ta oynanan İsveç-Ukrayna maçı saat 22.00'de başladı ve TRT 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetiyor.

İSVEÇ - UKRAYNA MAÇI 11'LERİ

İSVEÇ: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Olsson, Ekdal, Larsson, Forsberg, Kulusevski, Isak.

UKRAYNA: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko, Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko, Yarmolenko, Shaparenko, Yaremchuk.

İKİ TAKIMIN YOLCULUĞU

EURO 2020'de İspanya, Slovakya ve Polonya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele veren İsveç 7 puanla lider olarak son 16 turuna kaldı. Ukrayna ise, Hollanda, Avusturya ve Kuzey Makedonya'nın olduğu grupta topladığı 3 puanla en iyi 3. ler kontenjanından İsveç'in rakibi oldu.

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