CANLI | Türkiye'nin İsviçre karşısında maça başlayacağı 11 belli oldu | EURO 2020
Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam saat 19'da İsviçre ile Bakü Olimpiyay Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvada oynanan ilk 2 maçta İtalya ve Galler'e kaybeden A Milli Takım kazanmak ve en iyi grup 3.'leri arasına adını yazdırmak istiyor. Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Türkiye nasıl en iyi grup üçüncüleri arasına girer? Türkiye'nin İsviçre karşısında maça başlayacağı 11 ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...
EURO 2020'de A Milli Takım, İsviçre karşısında grubun son maçına çıkıyor. "En iyi üçüncü" olarak son 16'ya kalması mucizelere bağlı olan Ay-Yıldızlılar, gruptaki ilk galibiyetini almak için elinden gelen mücadeleyi gösterecek. Azerbaycan, Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.
SON DAKİKA HABERİ: A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre karşısında sahaya süreceği 11'i açıkladı.
Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Mert, Kaan, Ozan, İrfan Can, Hakan, Cengiz, Burak.
İsviçre: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji; Freuler,Xhaka, Rodriguez, Zuber; Embolo, Shaqiri, Seferovic.
EURO 2020 A Grubu'nda İtalya ile Galler'e yenilen A Milli Takım, İsviçre karşısında ilk galibiyetini almak istiyor. Gruptan çıkması pamuk ipliğine bağlı olan Ay-Yıldızlılar, rakibini en az 2 farklı yenmesi durumunda diğer gruplarda oynanan karşılaşmalarda büyük bir mucizenin gerçekleşmesini bekleyecek.
Gruptan çıkabilmemiz için İsviçre'yi kesinlikle yenmemiz gerekiyor. Belçika'nın Finlandiya'yı farklı yenmesi, Ukrayna'nın Avusturya'yı farklı yenmesi, Hırvatistan-İskoçya maçının berabere bitmesi, İspanya ve Polonya'nın kaybetmesi, Fransa'nın Portekiz'i farklı yenmesi, Macaristan'ın kazanamaması gerekiyor.
İSVİÇRE İLE 16. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, İsviçre ile 13 yıl sonra tekrar mücadele verecek. İki ülke milli takımları, yarınki maçla tarihlerinde 16. kez karşı karşıya gelecek. Türk Milli Futbol Takımı, İsviçre ile oynadığı 9'u resmi, 6'sı özel 15 maçın 8'ini kazandı, 4'ünü kaybetti ve 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 21 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise toplam 20 gol gördü.
TEK ŞANS GALİBİYET
A Milli Takım'ın son 16 turuna yükselme iddiasını sürdürmesi için kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Beraberlik ve yenilgi halinde ise ay-yıldızlı ekip şampiyonaya veda edecek.
Grupta son maçlar öncesinde İtalya 6 puanla lider durumda bulunurken, Galler 4 puanla ikinci ve İsviçre ise 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye'nin ise puanı bulunmuyor.
Ay-yıldızlı ekip, İsviçre maçını kazanarak grubunu üçüncü sırada tamamlamayı ve en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Altı gruptan dört üçüncünün bir üst tura yükseleceği şampiyonada, Türkiye'nin galibiyeti halinde, diğer gruplarda alınacak sonuçlar, ay-yıldızlı ekibin yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek.
2021'DEKİ 9. MAÇ
Milliler, İsviçre mücadelesiyle 2021 yılındaki 9. maçına çıkacak.
Bu yıl oynadığı 8 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 14 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 11 gol gördü.
Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.
Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında ise sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi.
Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, turnuvadaki ikinci maçında da Galler'e 2-0 kaybetti.
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