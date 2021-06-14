İskoçya - Çekya | CANLI ANLATIM
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D Grubu maçında İskoçya ile Çekya kozlarını paylaşıyor. Grubun diğer maçında İngiltere Wembley'de Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmişti.
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası D grubu maçında İskoçya ile Çekya karşı karşıya geliyor. Grubun ilk maçında İngiltere Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti.
İskoçya-Çekya maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İSKOÇYA - ÇEKYA MAÇI İLK 11'LERİ
İskoçya: Marshall, Cooper, Hanley, Hendry, O'Donnell, Robertson, McTominay, McGinn, Christie, Armstrong, Dykes.
Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Kral, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick.