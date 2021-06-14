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CANLI | İspanya-İsveç maçı (SON DAKİKA)

CANLI | haberi... (Avrupa Şampiyonas) E Grubu 1. hafta maçında İspanya ile İsveç karşı karşıya geliyor. İspanya - İsveç maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz....

EURO 2020
Giriş Tarihi: 14.06.2021 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021
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CANLI | İspanya-İsveç maçı SON DAKİKA

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan sürüyor. E grubu ilk haftasında İspanya ile İsveç kozlarını paylaşıyor.

İspanya - İsveç maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İSPANYA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'de başlayan İspanya - İsveç maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

İSPANYA - İSVEÇ İLK 11'LER

İspanya: Simon, Llorente, Pau Torres, Laporte, Alba, Rodri, Koke, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Morata.

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg, Berg, Isak.

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