CANLI | İngiltere Hırvatistan maçı

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D Grubu ilk hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.Taraftarlar maçın CANLI anlatımı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler...

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan İngiltere - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.