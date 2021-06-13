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CANLI | İngiltere Hırvatistan maçı

heyecanı D Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan maçıyla devam ediyor. Taraftarlar saat 16'da başlayan mücadelenin CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler...

EURO 2020 A Haber
Giriş Tarihi: 13.06.2021
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CANLI | İngiltere Hırvatistan maçı

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D Grubu ilk hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.Taraftarlar maçın CANLI anlatımı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler...

İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric

İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan İngiltere - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

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