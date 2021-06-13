CANLI | İngiltere Hırvatistan maçı
EURO 2020 heyecanı D Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan maçıyla devam ediyor. Taraftarlar saat 16'da başlayan mücadelenin CANLI anlatımını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler...
EURO 2020 A Haber
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. D Grubu ilk hafta maçında İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaşıyor.Taraftarlar maçın CANLI anlatımı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirler...
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Rice, Phillips, Mount, Foden, Sterling, Kane
Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta - Car, Gvardiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Rebic, Perisic, Kramaric
İNGİLTERE - HIRVATİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan İngiltere - Hırvatistan maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.