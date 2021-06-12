Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durdu! Maç tatil edildi

ERIKSEN'IN KALBİ DURDU

EURO 2020 B Grubu'nda Danimarka-Finlandiya maçının ilk yarısında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen taç çizgisi üzerinde bir anda yerde kaldı. Kendine bir türlü gelemeyen Eriksen'e sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.