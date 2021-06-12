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Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durdu! Maç tatil edildi

Son dakika haberleri... maçında ile karşı karşıya geldi. Saat 19'da başlayan mücadelenin 45. dakikasında yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in kalbi durdu saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından Eriksen sedye üzerinde sahayı terk etti. Maç ise tatil edildi. Eriksen'in sağlık durumunun stabil olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

EURO 2020
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Danimarka - Finlandiya maçında Christian Eriksen'in kalbi durdu! Maç tatil edildi

EURO 2020 B Grubu mamaçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geldi. Saat 19.00'da başlayan maç Kopenhag'ın 'nda oynanan mücadele Danimarkalı futbolcunu Christian Eriksen'in kalbinin durması üzerine tatil edildi.

YÜREKLERİ AĞIZLARA GETİREN O ANLAR

Christian Eriksen, karşılaşmasının 45. dakikasında baygınlık geçirdi. Kalbi duran Eriksen'e sağlık görevlileri tarafından kalp masajı yapılırken, elektro şok cihazıyla da müdahale edildi.

ERIKSEN'IN KALBİ DURDU

EURO 2020 B Grubu'nda -Finlandiya maçının ilk yarısında yürekleri ağza getiren bir an yaşandı.

Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen taç çizgisi üzerinde bir anda yerde kaldı. Kendine bir türlü gelemeyen Eriksen'e sağlık ekipleri kalp masajı yaptı.

Mücadelenin hakemi oyunu durdurarak futbolcunun yanına koştu ve sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Eriksen'in yanına gelen sağlık ekibi, oyuncuya kalp masajı yapmaya başladı.

Öte yandan takım arkadaşları da tecrübeli oyuncunun etrafında bir çember oluşturdu.

Saha içerisinde uygulanan müdahalenin ardından Christian Eriksen, sağlık ekibi tarafından soyunma odasına götürüldü.

CHRİSTİAN ERİKSEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 45'üncü dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen'den sevindiren kare geldi.

Danimarka ile Finlandiya arasında oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu ilk maçının 45. dakikasında Danimarkalı oyuncu Christian Eriksen, taç çizgisinin yanında bir anda yere yığıldı.

Tecrübeli oyuncu, sağlık ekibinin ilk müdahalesi ve kalp masajının ardından sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Yıldız futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığını bildirildi.

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