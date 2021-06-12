CANLI | Galler - İsviçre EURO 2020 maçı | İlkyarıda gol sesi çıkmadı

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Milli Takımı'mızın da yer aldığı A grubu ilk hafta maçında Galler ile İsviçre kozlarını paylaşıyor.

Galler - İsviçre maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.





İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

Galler: Ward; Mepham, Rodon, Davies; C.Roberts, Allen, Ramsey, Moore; James, Morrell, Bale.

İsviçre: Sommer; Mbabu, Elvedi, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri; Embolo, Seferovic.

GALLER İSVİÇRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Galler - İsviçre maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

GALLER BAŞARIYI TEKRARLAMAK İSTİYOR

2016 yılında Fransa'da oynanan son Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final gören Galler, EURO 2020'de de aynı başarıyı elde etmek için mücadele ediyor. Galler ve İsviçre, turnuvalar tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Bugüne kadar iki ülke arasında oynanan 7 maçın 5'ini İsviçre kazanırken, son karşılaşma Galler'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

GALLER-İSVİÇRE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET

Bakü Olimpik Stadyumu stadında oynanan maçta, hakem Clement Turpin ilk yarıyı bitiren son düdüğü çaldı.

45'+1 Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda 2 dakika uzatma oynanacak.

45'+1 Kaleyi tutmayan kafa vuruşu! İsviçre atağında isabetsiz kafa vuruşunu yapan isim Haris Seferovic.

45' İsviçre takımında kısa süreli bir sakatlık geçiren Kevin Mbabu tekrar sahadaki yerini aldı.

45' Korner kazanan takım İsviçre. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Ricardo Rodriguez.

43' Kevin Mbabu yerden kalkamıyor. Tedavisi için oyun durmuş durumda.

41' Haris Seferovic şutunu çekiyor ancak isabet yok.

36' Maçın hakemi Clement Turpin, İsviçre takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

36' İsviçre hücumunda şut denemesinde bulunan oyuncu Breel Embolo. Top savunmadan dönüyor.

34' İsviçre oyuncusu Manuel Akanji şutunu çekiyor ancak top savunmadan dönüyor.

34' Bakü Olimpik Stadyumu stadında, Xherdan Shaqiri sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

34' İsviçre takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Xherdan Shaqiri.

30' Sarı kart! Fabian Schar maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

27' Haris Seferovic şutunu çekiyor ancak kaleyi bulamıyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda skor değişmedi.

24' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. İsviçre takımında şutu çeken oyuncu Granit Xhaka.

22' İsviçre takımında Haris Seferovic kafa vuruşu ile topu ağlara göndermeye çalıştı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

20' Bakü Olimpik Stadyumu stadında, İsviçre takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

20' Fabian Schar çerçeveyi buluyor ancak top filelerle buluşmuyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'nda skorda değişiklik yok.

20' İsviçre takımı sahanın sağ köşesindan korner atışı kullanacak. Topun başındaki oyuncu Xherdan Shaqiri.

19' Az önce sakatlık nedeniyle saha kenarına alınan Kieffer Moore tekrar sahada.

16' Bakü şehrinde oyun sakatlık sebebiyle durdu. Galler takımının sağlık ekibi yerde kalan Kieffer Moore için sahada.

15' Kieffer Moore kafayla topu İsviçre ağlarına göndermek istedi fakat İsviçre savunması gole izin vermiyor.

15' Korner kazanan takım Galler. Atışı kullanmak için hazırlanan oyuncu Daniel James.

11' Kaleyi bulmayan şut! Şansını deneyen oyuncu İsviçre takımında Granit Xhaka.

7' Maçın hakemi Clement Turpin, İsviçre takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

6' İsviçre takımının atağında şut savunmadan dönüyor. Bakü Olimpik Stadyumu Stadı'ndaki şutun sahibi Kevin Mbabu.