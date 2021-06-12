CANLI | Danimarka - Finlandiya maçı
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan devam edyiro. B grubu maçında Danimarka ile Finlandiya karşı karşıya geliyor. Taraftarla saat 19'da başlayan Danimarka - Finlandiya maçını ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilecekler.
EURO 2020'de heyecan devam ediyor. A Grubu maçlarının tamamlandığı turnuvada B Grubu maçlarına geçildi.
Grubun ilk mücadelesinde Danimarka ile Finlandiya karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayan maç Kopenhag'ın Parken Stadı'nda oynanıyor.
Mücadelede İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Futbolseverler karşılaşmayı ahaber.com.tr CANLI skor sayfamız üzerinde anbean takip edebilirler.
İKİ TAKIMINDA MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Danimarka: Schmeichel, Wass, Kjaer, Christensen, Maehle, Hojbjerg, Eriksen, Delany, Poulsen, Braithwaite, Wind
Finlandiya: Hradecky, Raltala, Arajuuri, O'Shaughnessy, Uronen, Kamara, Sparv, Lod, Toivio, Pohjanpalo, Pukki
DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 19:00'da başlayan Danimarka - Finlandiya maçı TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
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