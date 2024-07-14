EURO 2024’te final heyecanı! İspanya rekora mı koşacak İngiltere ilki mi yaşayacak? İşte muhtemel 11’ler...

İŞTE İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

Şampiyonada B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile oynayan İspanya, grubu 9 puanla lider tamamladı. İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı 2-1 ve yarı finalde de Fransa'yı 2-1'lik skorla yenerek finale yükseldi.

C Grubu'nda Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile oynayan İngiltere ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı aldığı 5 puanla lider olarak bir üst tura çıktı. İngilizler son 16 turunda Slovakya'yı 2-1 ile geçerken, çeyrek finalde de İsviçre karşısında 1-0 geriden gelip penaltılarla yarı finale yükseldi. İngiltere yarı finalde de Hollanda'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve final bileti aldı.