EURO 2024'te final heyecanı! İspanya rekora mı koşacak İngiltere ilki mi yaşayacak? İşte muhtemel 11'ler...
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde İspanya ile İngiltere 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Almanya ile birlikte 3 kez kupaya kazanan ve bu alanda ilk sırada yer alan İspanya, kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu kırmak istiyor. İngiltere ise üst üste ikinci kez oynayacağı finalde, evine ilk kupasıyla dönmenin peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşanacak. İspanya ile İngiltere bugün 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele edecek.
İŞTE İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU
Şampiyonada B Grubu'nda İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk ile oynayan İspanya, grubu 9 puanla lider tamamladı. İspanyollar, son 16 turunda Gürcistan'ı 4-1, çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı 2-1 ve yarı finalde de Fransa'yı 2-1'lik skorla yenerek finale yükseldi.
C Grubu'nda Danimarka, Slovenya ve Sırbistan ile oynayan İngiltere ise 1 galibiyet, 2 beraberlik sonucunda aldığı aldığı 5 puanla lider olarak bir üst tura çıktı. İngilizler son 16 turunda Slovakya'yı 2-1 ile geçerken, çeyrek finalde de İsviçre karşısında 1-0 geriden gelip penaltılarla yarı finale yükseldi. İngiltere yarı finalde de Hollanda'yı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve final bileti aldı.
İKİ TAKIM ARASINDA 28. RANDEVU
İspanya ile İngiltere bugüne kadar 27 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda İngilizler 13 kez sahadan galip ayrılırken, İspanyollar da 10 kez kazandı, 4 maç ise berabere sona erdi. İki ülke son olarak 15 Ekim 2018 tarihinde karşı karşıya geldi ve İngiltere 3-2 kazandı.
BERLİN OLİMPİYAT STADYUMU'NDA 5 MAÇ OYNANDI
Şampiyonada 71 bin ile en fazla seyirci kapasitesine sahip olan Berlin Olimpiyat Stadyumu finale ev sahipliği yapacak. Bu stadyumda finale kadar gruplarda İspanya - Hırvatistan, Polonya - Avusturya ve Hollanda - Avusturya karşılaşmaları oynanırken, son 16 turunda İsviçre - İtalya ve çeyrek finalde de Türkiye - Hollanda müsabakaları yapıldı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce İtalya ile Fransa arasındaki 2006 FIFA Dünya Kupası finali de oynanmıştı.
İSPANYA REKOR PEŞİNDE
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde bugüne kadar en fazla Almanya ile İspanya kazandı. Geride kalan 16 turnuvada iki ülke, 3'er kez mutlu sona ulaştı. İspanya en fazla kazanan ülke olmak için İngiltere karşısında sahaya çıkacak. Bugüne kadar 4 kez final oynama başarısı gösteren İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'de mutlu sona ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.
İNGİLTERE İLK KEZ KAZANMAK İSTİYOR
Bugüne kadar Avrupa şampiyonu olamayan İngiltere ise tarihinde ilk kez bu başarıyı yakalamak istiyor. İngilizler, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde daha önce sadece 1 kez final oynadı ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla kaybetti.
İNGİLTERE'DE HARRY KANE VE İSPANYA'DA DANİ OLMO
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'de Harry Kane ve İspanya'da da Dani Olmo attıkları golle ülkelerini sırtlıyor. Kane ile Olmo turnuvada attığı 3'er golle de en fazla gol kaydeden futbolcular arasında yer alıyor. Ayrıca İngiltere'de Jude Bellingham, İspanya'da da Fabian Ruiz 2'şer kez ağlara havalandırdı.
FRANÇOİS LETEXİER DÜDÜK ÇALACAK
İspanya - İngiltere mücadelesini Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier yönetecek. Letexier'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yapacak. Maçın 4. hakemi ise Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak olacak. Müsabakada Fransa'dan Jerome Brisard da VAR olarak görev yapacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
İSPANYA: Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Olmo, Yamal, Morata, Williams
İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane
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