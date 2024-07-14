EURO 2024 şampiyonu İspanya! İspanya İngiltere’yi yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu

MAÇ REKORLA BAŞLADI

EURO 2024'ün şampiyonunu belirleyecek mücadelenin ilk saniyesinde Lamine Yamal rekor kırdı. Daha önce 1958 Dünya Kupası'nda Pele'nin en genç yaşta final oynayan futbolcu unvanını İspanyol oyuncu ele geçirdi. Dünyanın en üst düzey uluslar arası turnuvalarından ikisi olan bu organizasyonlarda artık İspanyol oyuncu ilk sırada yer alacak. Diğer yandan Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e ait rekoru kırdı.