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EURO 2024 şampiyonu İspanya! İspanya İngiltere'yi yenerek Avrupa'nın en büyüğü oldu

ahaber.com.tr
Giriş: 14.07.2024 12:14 Güncelleme: 15.07.2024 00:11
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EURO 2024 şampiyonu İspanya! İspanya İngiltere’yi yenerek Avrupa’nın en büyüğü oldu

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) şampiyonu İspanya oldu. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede ilk gol İspanyollardan geldi. Nico Williams, Lamine Yamal'ın pasında ağları bulmayı başardı. 70'te oyuna giren Cole Palmer, 73'te nefis vuruşla skoru eşitledi. İspanya 87'de Mikel Oyarzabal ülkesini öne geçiren golü atarak şampiyonluğu İspanya'ya getirdi. Bu sonuçla birlikte Matadorlar 12 yıl sonra Avrupa'nın en büyüğü oldu. İşte İspanya - İngiltere maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve atılan golleri...

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final heyecanı yaşandı.

İspanya ile İngiltere bugün 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele etti.

AVRUPA ŞAMPİYONU İSPANYA!

Avrupa şampiyonu İspanya oldu. Dev maçta İngiltere İspanya karşısında 1-2 mağlup oldu.

GOLLER

Yamal bıraktı, Nico Williams finalin gol perdesini açtı

MAÇ REKORLA BAŞLADI

EURO 2024'ün şampiyonunu belirleyecek mücadelenin ilk saniyesinde Lamine Yamal rekor kırdı. Daha önce 1958 Dünya Kupası'nda Pele'nin en genç yaşta final oynayan futbolcu unvanını İspanyol oyuncu ele geçirdi. Dünyanın en üst düzey uluslar arası turnuvalarından ikisi olan bu organizasyonlarda artık İspanyol oyuncu ilk sırada yer alacak. Diğer yandan Yamal, EURO 2016 finalinde Fransa'ya karşı Portekiz formasıyla 18 yaş 328 günlük iken sahaya çıkan Renato Sanches'e ait rekoru kırdı.

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