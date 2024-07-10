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EURO 2024 Hollanda-İngiltere maçı | CANLI

Giriş: 10.07.2024 13:05 Güncelleme: 10.07.2024 22:14
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EURO 2024 Hollanda-İngiltere maçı | CANLI

EURO 2024 heyecanı tüm hızı ile devam ediyor. Çeyrek finalde milli takımımızı eleyen Hollanda ve İsviçre'yi saf dışı bırakan İngiltere kozlarını paylaşıyor. İkinci yarı finalisti belirleyecek olan maçta iki takımın da hedef Avrupa'nın devi olabilmek. Dortmund Stadyumu'ndaki müsabakanın sonuçları ise merakla bekleniyor. Hollanda-İngiltere maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ikinci finalist bugün belli olacak. TRT 1'den naklen yayınlanan mücadele BVB Dortmund Stadı'nda 22.00'de başladı.

GOLLER | HOLLANDA 1-0 İNGİLTERE

GOL! Xavi Simons! Önce topu çaldı sonra müthiş vurdu! Pickford'un çabası yetersiz!

Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Felix Zwayer yönetiyor. Zwayer'in yardımcılıklarını Stefan Lupp ve Marco Achmüller üstlendi.

Bu müsabakayı kazanan takım, 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de İspanya ile şampiyonluk maçına çıkacak.

HOLLANDA - İNGİLTERE

İŞTE İLK 11'LER:

HOLLANDA: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Simons, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo.

İNGİLTERE: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo, Rice, Shaw, Bellingham, Foden, Kane.

İKİ TAKIMIN YARI FİNAL YOLCULUĞU

Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi.

'Portakallar' son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Hollanda, çeyrek finalde Türkiye ile oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı final biletini aldı.

İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale yükseldi.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.

HOLLANDA HÜCUMDA DAHA EFEKTİF

Turnuvada yarı finale gelene kadar Hollanda 9 kez fileleri havalandırdı ve turnuvanın en golcü 3. takımı konumunda yer aldı.

İngilizler ise oynadıkları toplam 5 maçta 5 kez fileleri havalandırabildi.

Hollanda kalesinde 5 gol görürken, İngilizler yalnızca 3 gol yedi.

HOLLANDA 6. KEZ YARI FİNALDE

Hollanda Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalist oldu.

1976, 1988, 1992, 2000 ve 2004 turnuvalarında yarı finale yükselen Hollanda, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 1'ini kazanan Hollanda, 4'ünde elenmekten kurtulamadı.

Hollanda, tarihindeki tek şampiyonluğu yine Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988'deki turnuvada yaşadı.

İNGİLTERE'NİN 4. YARI FİNALİ

İngiltere, turnuva tarihinde 4. kez yarı final aşamasına yükseldi.

Turnuva tarihinde şampiyonluğu bulunmayan İngiltere, 1968 ve 1996'da yarı final oynadı ancak finale yükselemedi.

İngilizler, 2020'de ilk kez yükseldiği finalde ise İtalya'ya Wembley Stadı'ndaki mücadelede penaltılarla mağlup oldu ve kupa hasretini dindiremedi.

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