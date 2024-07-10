EURO 2024 Hollanda-İngiltere maçı | CANLI

İKİ TAKIMIN YARI FİNAL YOLCULUĞU

Fransa, Avusturya ve Polonya'nın da yer aldığı D Grubu'nda mücadele eden Hollanda, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayıp, en iyi grup 3.'leri arasında son 16 turuna yükseldi.

'Portakallar' son 16 turunda Romanya'yı 3-0 yenerek son 8 takım arasına adını yazdırdı.

Hollanda, çeyrek finalde Türkiye ile oynadığı mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı ve yarı final biletini aldı.

İngiltere ise Danimarka, Slovenya ve Sırbistan'ın bulunduğu C Grubu'nu 5 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

İngilizler, son 16 turunda elenmenin kıyısından döndü. Slovakya karşısında 90+5. dakikada Jude Bellingham'ın şık golüyle skoru eşitleyen İngiltere, uzatmalarda Harry Kane'in golüyle çeyrek finale yükseldi.

İngiltere, çeyrek finalde de normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta İsviçre'yi penaltılarla geçmeyi başardı ve yarı final biletini aldı.