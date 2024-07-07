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Vincenzo Montella'dan açıklama: Hayalimize yaklaşmıştık

ahaber.com.tr
Giriş: 07.07.2024 00:48 Güncelleme: 07.07.2024 00:54
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Vincenzo Montella’dan açıklama: Hayalimize yaklaşmıştık

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO) çeyrek finalinde Hollanda'ya mağlup olan A Milli Futbol Takımımız turnuvaya veda etti. Bu mücadelenin ardından teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. Montella "Bizim bir hayalimiz vardı. Çok da yaklaşmıştık. Üzgünüz ama hayal kırıklığı olarak algılamayın. Gururlanmalıyız. Buraya kadar geldik." dedi. İşte Montella'nın açıklamaları...

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